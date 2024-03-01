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الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بيوت المواطنين في بلدة جالود جنوب نابلس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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هاجم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الجمعة، بيوت المواطنين الفلسطينيين في بلدة جالود جنوب شرق نابلس ويحطمون نوافذ منزل مواطن داخل البلدة.

ومنذ قليل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر في أريحا، معززة بآليات عسكرية، كما داهم الاحتلال أحد المنازل، وتمركزت قوات الاحتلال قرب مسجد العباسية.

واستشهاد، صباح اليوم الجمعة، 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزل لإيواء اللاجئين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما نفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المناطق الغربية والشرقية من مدينة خان يونس، وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

مستوطنون إسرائيليون مهاجمة بيوت المواطنين بلدة جالود مدينة نابلس