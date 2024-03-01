4 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزل في مخيم البريج

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، باستشهاد 4 مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال منزل لإيواء اللاجئين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونفذت المدفعية الإسرائيلية قصفًا على المناطق الغربية والشرقية من مدينة خان يونس، وجدد الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ قليل، القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

وأمس الخميس، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى الفلسطينيين، جراء القصف المدفعي والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة على كافة أنحاء قطاع غزة، وبتوجية الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين المدنيين، فاستشهد أكثر من 70 مواطنًا فلسطينيًا وإصابة المئات، جراء النيران الإسرائيلية التي فتحها الجيش الإسرائيلي على المواطنين الفلسطينيين، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية.