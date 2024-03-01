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الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير صواريخ كروز تابعة للحوثيين معدة للإطلاق نحو البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن قواتها قامت، مساء أمس الخميس، بتنفيذ ضربتين للدفاع عن النفس، ضد صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين، كانت مجهزة للانطلاق نحو البحر الأحمر.

كما أضافت المركزية الأمريكية، أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار، فوق جنوب البحر الأحمر دفاعًا عن النفس، وأكدت أن الصواريخ والطائرة التي تم استهدافها، كانت تمثل تهديدًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن تلك الضربات التي ينفذها الجيش الأمريكي، سوف تحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أمانًا للبحرية الأمريكية.

الجيش الأمريكي صواريخ كروز الحوثيين إسقاط طائرة بدون طيار