آليات الاحتلال العسكرية تقتحم مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن آليات الاحتلال العسكرية، اقتحمت مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، بالإضافة إلى قوة راجلة من قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من الجهة الشمالية.

كما أفادت، مصادر فلسطينية لوكالة "وفا"، أن الاحتلال نشر جنوده في الشوارع، وتجولت الآليات العسكرية في عدة أحياء، دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات حتى الآن.

ومنذ قليل، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي على ثلاثة أشقاء، في بلدة دورا جنوب الخليل بالقرب من بيت مرسم، فاستشهد الأول على الفور إثر رصاصة في القلب، واستشهد الثاني متأثرًا بجراحه، وأصيب الشقيق الثالث لهم برصاصة في القدم، وتم نقلهم إلى مستشفى دورا الحكومي.