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الجمعة 01 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز التنزاني

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره يانج أفريكانز التنزاني في السادسة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 

وضمن الأهلي التأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا ويتصدر المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط بينما يمتلك فريق يانج أفريكانز 8 نقاط وضمن الصعود أيضا. 

والتقى الأهلي مع فريق يانج أفريكانز فى 11 مباراة من قبل على الصعيد الأفريقي، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 مواجهات وخسر مباراة واحدة، وتعادل في 4 مباريات، وأحرز لاعبو الأهلي 19 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

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