فوز ماراثوني للشرقية.. ملخص اليوم الثاني لبطولة الأفروعربية للطائرة جلوس بالقاهرة

اختتمت، منذ قليل، منافسات اليوم الثاني من البطولة الأفروعربية للكرة الطائرة جلوس، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.

وبدأت منافسات اليوم في تمام الحادية عشر والنصف صباحا بمباراة جيزاكا الرواندي وعين مران الجزائري ضمن منافسات المجموعة الرابعة وانتهت المباراة بفوز الفريق الرواندي بنتيجة 3-0.

وفي الواحدة ظهرا، أقيمت مباراة وسام المجد العراقي وقرضابية سرت الليبي في إطار منافسات المجموعة الثالثة وانتهت بفوز وسام المجد بثلاثة أشواط نظيفة.

وحقق فريق السلاوية المغربي الفوز على نظيره طرابلس الليبي في مباراة المجموعة الأولى بثلاثة أشواط نظيفة فيما فاز المستقبل بني غازي الليبي على محمد بوضياف الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط بالمجموعة الثانية.

وتمكن فريق الشرقية للدخان من الفوز على نظيره جيزاكا الرواندي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية بالمجموعة الرابعة، فيما فاز وسام المجد العراقي على المدينة المنورة السعودي بثلاثة أشواط مقابل لا شئ في المجموعة الثالثة.

وبذلك يتأهل لربع النهائي كل من الرياض السعودي والسولاية المغربي عن المجموعة الأولى، المستقبل بني غازي الليبي ومحمد بوضياف الجزائري عن المجموعة الثانية، وسام المجد العراقي والمدينة المنورة عن المجموعة الثالثة والشرقية للدخان المصري وجيزاكا الرواندي عن المجموعة الرابعة.

ومن المنتظر أن تقام غدا منافسات دور ربع النهائي فيما ستقام أيضا مباريات تحديد المراكز للفرق التي لم يحالفها الحظ في الوصول لدور الثمانية.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا يمثلون أندية من 8 دول هي: العراق، المغرب، رواندا، نيجيريا، ومصر، وتشارك كل منهم بفريق واحد، وتشارك الجزائر والسعودية بفريقين وليبيا بثلاثة فرق.