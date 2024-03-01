الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة عسكرية تابعة لحزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن قيام الطيران الحربي التابع له، بشن عدة غارات استهدفت منشأة عسكرية تابعة لحزب الله اللبناني في منطقة عيتا الشعب جنوب لبنان.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء أمس الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارتان في محيط كل من بلدتي راميا وعيتا الشعب، بالإضافة إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة اللبونة جنوب لبنان.

ونفذ الجيش الإسرائيلي، سلسلة اعتداءات، عبر غارات جوية، استهدفت أطراف بلدتي بيت ليف وراميا وبلدة بليدا، كما تم استهداف عدد من القرى في القطاعين الشرقي والغربي بالقذائف المدفعية.