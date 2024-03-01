الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن حزنه واستياءه إزاء الخسائر البشرية الكارثية التي نتجت عن الصراع في غزة. وأكدت التقارير وفاة أكثر من 30 شخصًا وإصابة أكثر من 70 آخرين بجروح، مع عدد غير معروف ما زال تحت الأنقاض.



وأدان «جوتيريش» الحادثة التي وقعت شمال غزة، حيث قُتل وأصيب أكثر من مئة شخصٍ خلال محاولتهم الحصول على المساعدات الضرورية للبقاء على قيد الحياة.

وشدد «جوتيريش» على ضرورة تقديم المساعدة الفورية للمدنيين المحاصرين في شمال غزة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من توصيل المساعدات إليهم منذ أكثر من أسبوع.

وأكد الأمين العام على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن دون قيد أو شرط، مع التأكيد على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية الحيوية إلى كافة مناطق غزة وتوزيعها على المحتاجين.

كما أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيثس عن صدمته إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وجرح مئات الأشخاص خلال عملية نقل المساعدات في غزة اليوم.

كما أشار المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى أن الأونروا والأمم المتحدة لم تكونا مشاركتين في عملية توزيع المساعدات هذه. وقال إن اليوم هو يوم آخر من الجحيم في غزة، متسائلا: إلى متى سيستمر هذا الجنون.