ads
الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

تجدد القصف الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بتجديد القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

ومنذ قليل، قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بقطاع غزة، إن عددًا من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

كما أضاف، أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء، وسوف تتحول المستشفيات في قطاع غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

واستشهد 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.

تجدد القصف الإسرائيلي مخيم جباليا شمال غزة طيران الاحتلال