تجدد القصف الإسرائيلي شرق مخيم جباليا شمال غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، قام بتجديد القصف بشكل مكثف على شرق مخيم جباليا شمال غزة.

ومنذ قليل، قال مدير مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بقطاع غزة، إن عددًا من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

كما أضاف، أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء، وسوف تتحول المستشفيات في قطاع غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

واستشهد 4 أطفال فلسطينيين في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، نتيجة سوء التغذية والجفاف.