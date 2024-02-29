الخارجية الروسية تصف تصريحات واشنطن حول احتمال نشوب صراع عسكري بـ "الجنون"

أدلى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بتصريحات تناولت إمكانية نشوب صراع عسكري، ووصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنها "جنون".

وفي تعليقها على تصريح أوستن، طرحت زاخاروفا تساؤلًا عما إذا كانت هذه التصريحات تشكل تهديدًا مباشرًا لروسيا أم محاولة لتبرير سياسات الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وأكدت زاخاروفا أن هذه التصريحات تعكس "جنونًا" من الطرفين، معتبرةً أن واشنطن هي من تحمل المسؤولية عن التوترات الحالية.

وفي تصريحه اليوم الخميس، أكد أوستن استمرار تقدم الجيش الروسي ومواصلته الضغط، مشيرًا إلى أن ذلك يثير "قلقًا بالغًا".

وأكد أوستن أنه إذا هُزمت أوكرانيا، فإن الناتو سيكون على استعداد للتصدي لروسيا بحرب، معتبرًا أن هذه الوضعية "مقلقة للغاية".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه لا ينبغي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرًا إلى عدم وجود إجماع حول هذه الخطوة في الوقت الحالي.

