الإسماعيلية السينمائي.. مخرج فيلم "ساعة غداء": أحاول مناقشة الجوانب الاجتماعية الأسرية في أفلامي

يستكمل مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة عروض الدورة الـ25 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بقصر ثقافة الإسماعيلية في فاعليات اليوم الأول للمهرجان، ومن هذه الأفلام “ساعة غداء”، للمخرج حلمي نوح، والذي يشارك في مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وشهد حضور وتفاعل جماهيري من جمهور الإسماعيلية.

يحاكي الفيلم قصة زوجان مصريان يتناولان الغداء في المنزل كعادة كل يوم، وذات مرة تسيطر على الرجل غريزة أخرى غير الطعام ويطلب زوجته إلى السرير لكنها ترفض، وتبدأ المرأة تساوم زوجها في طلبة لغرض اخر ولكن بحذر خوفا منها أنها ترتكب ذنب وفجأة يصبح البيت على صفيح ساخن.

وخلال الندوة التي أدارتها الصحفية ميداء أبو النضر، قال مخرج الفيلم أنه مهتم بالتطورات الاجتماعية، وفيلم ساعة غداء هو الفيلم الرابع له، فكان هناك ثلاثة أفلام أخرى وهم كلا من؛ مركب ورق، ليلة للحواس، ليلة حب.

عبر حلمي نوح مخرج الفيلم عن وجهة نظر المجتمع ووجهة نظر زوجان لاستحالة الحياة بينهما في التفاصيل الصغيرة ولكن مواجهتهما للمجتمع تمنع افصاحهم عن الانفصال، فهناك تفاصيل صغيرة التي تقوي العلاقات أو تنهيها، وغالبا ما تكون المرأة لديها الرهبة من مواجهة المجتمع بعد الانفصال مما يجعلها تتراجع.

وعن رؤية المخرج للأفلام التسجيلية، قال "نوح" أعجبت بالصناعات الأخيرة للأفلام التسجيلية، وهناك افكار خارج الصندوق، وافكار أفلام تسجيلية بشكل سينمائي أكثر من وثائقي، وأفكار أيضا فتحت بباب لقضايا هامة.

وقال عماد غنيم ممثل الفيلم: “بحاول أن أضفي رؤية المخرج وفكرة الفيلم والشخصية، فكانت الشخصية شاب متسلط، والزوجة تحاول إثبات موقفها في خلافات كاد تكون بسيطة من وجهة نظر الزوج”.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، ويعد مهرجان الإسماعيلية واحد من أعرق المهرجانات الموجودة في العالم العربي ومن أوائل المهرجانات المتخصصة في الأفلام التسجيلية والقصيرة حيث انطلقت أولي دوراته عام 1991.