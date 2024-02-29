هدف وإصابة.. حمدي فتحي يخسر مع الوكرة من المرخية في الدوري القطري

تلقى فريق الوكرة، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، هزيمة مفاجئة من نظيره المرخية بنتيجة 1-2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب استاد الجنوب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

تواجد لاعب خط وسط المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لفريقه أمام المرخية، وسجل هدف الوكرة الوحيد في اللقاء وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 38 خلال 57 دقيقة شارك بها، حيث غادر الملعب مصابًا وحل زميله أحمد فاضل بدلًا منه.

سجل حمدي فتحي هدف فريقه، بعد متابعته لكرة ارتدت من حارس المنافس، وضعها في الشباك الخالية في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوكرة على المرخية بهذا الهدف.

لكن في الشوط الثاني، قلب فريق الضيوف الطاولة، بتسجيل هدفين متتاليين، وذلك عن طريق إدريس فتوحي وروبين سيميدو في الدقيقتين 58 و75 على الترتيب.

بتلك النتيجة، تجمد رصيد الوكرة عند 28 نقطة في مركز وصافة جدول ترتيب الدوري القطري، بينما رفع المرخية رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.