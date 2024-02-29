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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عرض مسلسل "وبقينا اتنين" بموسم دراما رمضان 2024

شريف منير
شريف منير
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استقرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على عرض مسلسل “وبقينا اتنين” للنجوم شريف منير و رانيا يوسف، ضمن موسم دراما رمضان 2024، ليصبح آخر عمل ينضم لخريطة قنوات المتحدة.

يعرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، عبر شاشة قناة “cbc” و “cbc دراما” بالإضافة لمنصة watch it.

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول زوجين يمتلكان شركة للدعاية والإعلان، هما شريف ورانيا، ويدخلان في خلافات زوجية عديدة، تنتهي بهما في النهاية بالطلاق، ثم تتطور بعدها الأحداث حيث يستعرض المسلسل حياة الزوجين بعد الانفصال والتأثير النفسي الذي يتركه.
أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

مسلسل وبقينا اتنين مكون من 20 حلقة، ويشارك في بطولته شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، نانسي هلال، تامر فرج، طارق عبد العزيز، مروة عبد المنعم، عمر طلعت زكريا، ياسر الطوبجي، وعزت زين، عزة لبيب، والعمل من تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل “وبقينا اتنين شريف منير ضمن موسم دراما رمضان