ads
الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

تناول الشاى 3 مرات يوميا يحافظ على الشباب

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشف باحثون أن الافراد الذين يشربون  الشاي بانتظام يميلون إلى  الشيخوخة ابطأ حيث تظهر عليهم علامات الشيخوخة على نحو بطيء  وذلك يرجع لاحتواء الشاى  على مادة " البوليفينول "  وهذه المادة مشتقة  من النباتات الموجودة  في الشاي 

تتجلى أهمية هذ المادة  في كونها تتميز بقدرتها على مكافحة الشيخوخة  عن طريق تقليل الالتهابات وامتلاك  إزالة السموم ا وضبط الضغط 

وقال الباحثون من خلال دراساتهم على من يشربون الشاي  ان شرابهم الشاي بطريقة منتظمة قد يرتبط بتباطؤ الشيخوخة مقارنة  بمن يتوقف عن شرب الشاي حيث انهم يتقدمون في السن على نحو أسرع . 

جدير بالذكر أن باحثين من" جامعة سيتشوان الصينية أكدوا  هذه الحقيقة بملاحظاتهم احتواء الشاى على  مادة " البو للفينول "  التي تعد من خلال تجاربهم مركبات كيمائية تسهم في إبطاء الشيخوخة 

دللوا على ذلك بفحص بيانات نحو 800 شخص في الصين تتراوح اعمارهم بين 30 و79 عام  وتبين ان تناولهم  الشاي بانتظام ساهم  فى ضبط ضغط الدم  والتخلص من  السموم  فضلا عن احساسهم بتوازن الجسم   .

وأوصى الباحثون بتناول الشاي ثلاث مرات بشكل منتظم وحتى ينعم الانسان بالشباب والحيوية عليه ان يحافظ على تناول ذلك العدد  من اكواب الشاى 

اكتشف تتجلى