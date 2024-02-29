تناول الشاى 3 مرات يوميا يحافظ على الشباب

كشف باحثون أن الافراد الذين يشربون الشاي بانتظام يميلون إلى الشيخوخة ابطأ حيث تظهر عليهم علامات الشيخوخة على نحو بطيء وذلك يرجع لاحتواء الشاى على مادة " البوليفينول " وهذه المادة مشتقة من النباتات الموجودة في الشاي

تتجلى أهمية هذ المادة في كونها تتميز بقدرتها على مكافحة الشيخوخة عن طريق تقليل الالتهابات وامتلاك إزالة السموم ا وضبط الضغط

وقال الباحثون من خلال دراساتهم على من يشربون الشاي ان شرابهم الشاي بطريقة منتظمة قد يرتبط بتباطؤ الشيخوخة مقارنة بمن يتوقف عن شرب الشاي حيث انهم يتقدمون في السن على نحو أسرع .

جدير بالذكر أن باحثين من" جامعة سيتشوان الصينية أكدوا هذه الحقيقة بملاحظاتهم احتواء الشاى على مادة " البو للفينول " التي تعد من خلال تجاربهم مركبات كيمائية تسهم في إبطاء الشيخوخة

دللوا على ذلك بفحص بيانات نحو 800 شخص في الصين تتراوح اعمارهم بين 30 و79 عام وتبين ان تناولهم الشاي بانتظام ساهم فى ضبط ضغط الدم والتخلص من السموم فضلا عن احساسهم بتوازن الجسم .

وأوصى الباحثون بتناول الشاي ثلاث مرات بشكل منتظم وحتى ينعم الانسان بالشباب والحيوية عليه ان يحافظ على تناول ذلك العدد من اكواب الشاى