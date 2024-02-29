بوتين يؤكد على العلاقات الإيجابية والطويلة الأمد بين روسيا والدول العربية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس عزم روسيا مواصلة تعزيز العلاقات مع شركائها في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث أكد خلال خطابه السنوي أمام الجمعية الفيدرالية على العلاقات الإيجابية والطويلة الأمد مع الدول العربية.

وأعرب بوتين عن جهود روسيا في فتح قنوات جديدة لتعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة مع الدول العربية، مؤكدًا التزامهم بتطوير هذه العلاقات الاستراتيجية.

وأشار الرئيس الروسي إلى رغبتهم في تعزيز التعاون مع دول أمريكا اللاتينية، حيث أكد أهمية تعزيز التنسيق بين روسيا ودول أمريكا اللاتينية في المنصات الدولية.

وأكد بوتين على أهمية الحوار بين روسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، مشيرًا إلى التطور الإيجابي في هذا الحوار وأهمية القمم الروسية الإفريقية في تحقيق الأهداف المشتركة، مع التأكيد على دعم روسيا لمصالح القارة الإفريقية وحقها في السيادة الحقيقية.