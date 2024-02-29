خبير علاقات دولية: زيارة البرهان للتنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية



قال الدكتور أحمد سيد أحمد، باحث في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، إن زيارة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إلى مصر تأتي في سياق التنسيق والتشاور المستمر لمواجهة التحديات الإقليمية.

وأضاف خلال مداخلة على فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية تبرهن دائمًا على الاحترام الكامل للسودان وسلامة أراضيه، لافتًا أن الرئيس المصري أكد أكثر من مرة أنه يجب التعامل مع النزاع القائم على أنه شأن داخلي، وكل هذه المؤشرات تبين أن مصر بجوار السودان في هذه المحنة القائمة.

وتابع أن الأمر الأكثر أهمية والذي تستحق الدولة عليه الاحترام والتقدير هو فتح قلوبها قبل أبوابها للشعب السوداني، حيث هناك مئات الآلاف من السودانيين قدموا إلى مصر فارين من الحرب، قامت الدولة بمعاملتهم بشكل كبير من التقدير والاحترام.

