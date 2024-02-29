هانت عليهم العشرة.. جرائم دموية داخل عش الزوجية

لا يزال مسلسل قتل الزوجات على يد أزواجهن متصدرًا مشهد الجريمة على عناوين الأخبار، تكون البداية وردية وجميلة بين الزوجين وسرعان ما تتحول الحياة بينهما لمشاحنات وخلافات مستمرة ومع زيادة المشاكل الأسرية ينفرط العقد ويكون الزوج لا يشعر بالراحة داخل منزله فيحاول الهروب من تلك الخلافات بقضاء أطول وقت بالخارج، وعند العودة يجد ما قد تركه ومزيد من المشاجرات وتتحول الحياة لجحيم.

وتابعت، إن كان الطبيعي أنه لا مبرر لجريمة قتل مهما كان الدافع فما بالك إذا كان المجني عليه شريك حياتك ورفيق دربك، رجال تلوثت أيديهم بدماء زوجاتهم لم يتذكروا اللحظات الجميلة التي جمعتهما سويا بل راح يغرق عش الزوجية الذي كان شاهدًا على لحظات جميلة وأزمات عبراها سويا، بدماء زوجته، وراح يزهق روحها بعد مشاجرة بينهما، لم يتحمل كل منهما الآخر، والنتيجة جثة الزوجة غارقة في دمائها وزوج سجين خلف القضبان وأبناء مشردون.

في سياق متصل؛ تصدرت جريمة قتل الزوجات عناوين الأخبار بوقائع دموية خلال الفترة الأخيرة قتلت فيها زوجات على يد أزواجهن، ترصد "البوابة" تلك الجرائم في الأسطر التالية:

في أبو النمرس.. خفير ينهي حياة زوجته ضربًا بسبب وجبة الغداء

أقدم خفير على إنهاء حياة زوجته ربة منزل تدعي "أمل" تعاني من مرض في القلب، ضربًا حتي الموت لتأخرها في تجهيز وجبة الغداء، داخل منزلهما بمنطقة شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة.

وألقي القبض على المتهم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في السادات.. زوج يعذب زوجته ويعلقها بالسقف حتي الموت

تعدي عامل على زوجته تدعي "سعاد" بالضرب وقام بتقييدها وتعليقها في السقف في مشاجرة نشبت بينهما جتي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل منزلهما بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في الطالبية.. مريض نفسي يقتل زوجته الحامل

أقدم مريض نفسي علي إنهاء حياة زوجته الحامل بطعنات نافذة أودت بحياتها والجنين داخل شقتهما بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عاطل يضرب زوجته حتي الموت بالطالبية ويدعي سقوطها من علو

أقدم عاطل على إنهاء حياة زوجته ضربًا في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية داخل شقتهما وادعى وفاتها إثر سقوطها من علو للهروب بجريمته ولكن مفتش الصحة كشف جريمته بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في الطالبية.. عامل يخنق زوجته حتى الموت لرفضه نزولها للعمل

أنهي عامل حياة زوجته "سارة خ" 29 سنة، خنقًا بسبب رفضه نزولها للعمل بمنطقة الطالبية غرب محافظة الجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ويقضى القانون المصري بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.

‏‎أما القتل المقترن بجناية فعقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب. ‏‎

كما نصت المادة ٤٥ من قانون العقوبات على أن الشروع في القتل هو عقد العزم والنية على ارتكاب إزهاق الروح حتى تحدث بعض الأعمال الخارجة عن إرادة المتهم التى تعطل وتفسد تلك الجريمة وعقوبتها هي السجن المشدد من ١٠ سنوات وحتى ١٥ سنة، وفى حالة إتمام تلك الجريمة فإنها تصبح تهمة قتل عمد مع سبق إصرار وترصد ويعاقب المتهم بالإعدام.