شاهد.. حمدي فتحي يتقدم لـ«الوكرة» بهدف على المرخية بالشوط الأول

أحرز الدولي المصري حمدي فتحي، هدف تقدم فريقه الوكرة على ضيفه المرخية، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تقام بينهما حاليًا على ملعب استاد الجنوب، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

ويتواجد لاعب خط وسط المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لفريقه أمام المرخية، ليواصل حجز مكانه ضمن تشكيل مورسيا.

وسجل حمدي فتحي هدف الوكرة الأول في اللقاء، بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس المنافس، ليضعها في الشباك الخالية في الدقيقة 31.

وبذلك الهدف، وصل حمدي فتحي إلى رابع أهدافه مع فريقه في الدوري القطري، كما صنع 3 آخرين، وذلك في 12 مباراة حتى الآن.

ويحتل الوكرة، وصافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن السد المتصدر، بينما يتذيل المرخية الترتيب وفي رصيده 4 نقاط.