السعودية تدين استهداف المدنيين العزل شمال غزة

أدانت وزارة الخارجية السعودية في بيان صدر اليوم الخميس، بشدة استهداف المدنيين العزل في شمال قطاع غزة، معربة عن استنكارها الشديد للقصف الإسرائيلي الذي أسفر عن سقوط العشرات وإصابة المئات جراء استهداف طوابير المساعدات الإنسانية في المنطقة.

واعتبرت الوزارة أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يجب على المجتمع الدولي التصدي له بحزم.

وأكدت رفض المملكة القاطع لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، مهما كانت ذريعتها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وشددت الخارجية السعودية على ضرورة فتح الممرات الإنسانية الآمنة فورًا لإجلاء المصابين وتوفير المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود، من أجل التخفيف من معاناة السكان المحاصرين وتجنب تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.

وفي سياق متصل، شددت الوزارة على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار الذي يحمي المدنيين الأبرياء من الهجمات العدائية، ويعزز الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والسلام في المنطقة.

وأكدت على استمرار دعم المملكة للشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيد التزامها الثابت بدعم جميع الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.