"رويترز": أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكنها أن تفعل المزيد وينبغي أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في إسرائيل.