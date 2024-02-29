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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

"رويترز": أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

أكثر من 25 ألف امرأة
أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة
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أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكنها أن تفعل المزيد وينبغي أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في إسرائيل.

وكالة رويترز للأنباء وزير الدفاع الأمريكي دولة الاحتلال الإسرائيلي