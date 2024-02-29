أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي يمكنها أن تفعل المزيد وينبغي أن تفعل المزيد لحماية المدنيين في إسرائيل.
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"رويترز": أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي
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أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
أعلنت وكالة رويترز للأنباء، أن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلوا في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".