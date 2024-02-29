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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

١٦٧ وصلة مياه وتوزيع كراتين رمضان بقرى مركز سمالوط بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا
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التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم الخميس وفد مؤسسة دليل الخير للتنمية ومجموعة المتطوعين من أصحاب الهمم، لبحث سبل  تكثيف الأعمال الخيرية المقدمة لأبناء المحافظة.

جاء ذلك بحضور البرلمانية مايسة عطوة والنائب العمدة عثمان عضو مجلس النواب.

أكد المحافظ، أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني وتضافرها مع الدولة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، من أجل تحقيق التنمية الشاملة، منوهًا إلى دعم المحافظة لجميع أنشطة المؤسسات والمبادرات المجتمعية لخدمة المواطن المنياوي، بالتوازي مع تنفيذ توجهات القيادة السياسية بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين، في جميع قرى الريف المصري.

كما أشاد المحافظ بما تقدمه مؤسسة دليل الخير بمحافظة المنيا حيث تقوم بتوصيل مياه لعدد ١٦٧ بيتا فى قرى السوبى وبنى غنى والعزيمة بمركز سمالوط، إلى جانب توزيع كراتين رمضان، مؤكدا أن تقديم الدعم والمساندة لأهالينا في جميع القري هو واجب علينا لتحقيق حياة كريمة بالقرى الأكثر احتياجا.

أسامة القاضي محافظ المنيا المبادرات المجتمعية تحقيق التنمية الشاملة توفير حياة كريمة