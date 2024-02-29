لطيفة تنتهي من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها

انتهت المطربة التونسية لطيفة من تسجيل دعاء جديد إهداء لروح والدتها التي توفت صباح الأول من يناير الماضي ، والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكتبت لطيفة تدوينة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت خلالها: “حبايبي الغاليين اللي بيسألوني عن سبب غيابي، أكيد الجرح والألم القاسي اللي مريت به بعدما فقدت أغلى ما لي في حياتي أمي، كان صعب جدا عليا كل شئ وأمي بإذن الله في الجنة”.

وأردفت النجمة في منشورها: “بحاول أتغلب على الوجع وأطمنكم، امبارح أول يوم أغني في الاستديو، وأنا بسجل الدعاء لروح أمي انهارت، وإن شاء الله تسمعوا الدعاء قريب، الفاتحة لروحها”.

الدعاء الجديد للنجمة لطيفة من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح، وانتهت لطيفة من تسجيله تمهيدا لطرحه عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، خلال الأيام القليلة القادمة.