نشأت العمدة: مشروع رأس الحكمة سيعمل على إحداث طفرة سياحية

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن الفوائد الاقتصادية لصفقة مشروع رأس الحكمة، لا تتوقف عند كونه أكبر مشروع استثماري تشهده مصر في تاريخها، وسيعمل على حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وحل أزمة سعر الصرف وشح الدولار، ولكن له فوائده الهائلة بالنسبة للسياحة المصرية.

ولفت نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر قادر على شق مجرى جديد في السياحة المصرية واجتذاب نحو 8 ملايين سائح سنويا للمشروع، ضمن خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح، فالمتوقع أن يكون ضمن أهم المقاصد للسياحة الشاطئية وقادر على أن يصبح بوابة جديدة لمصر أمام العالم، من جهة الساحل الشمالي.

وأوضح نائب الصعيد، أن الدراسات المبدئية تؤكد قدرة رأس الحكمة على اجتذاب ملايين السائحين سنويا، وإحداث طفرة ملموسة في قطاع السياحة.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة، بأن السياحة وتنميتها ستكون جزءا من خيرات المشروع وفوائده لمصر، مردفا: مشروع رأس الحكمة، سيعمل على خلق شرايين جديدة للتنمية ومجتمعات عمرانية واقتصادية متكاملة في منطقة جديدة على الساحل الشمالي.

