تعرف على فوائد "عشب البابونج " وأهميته

يعد البابونج من الأعشاب الطبية وله فوائد كثيرة متنوعة، تخص البشرة والشعر والصحة العامة، لأنه من الأعشاب الهامة والتى تعدد فوائده، فتعال عزيزى القارئ نتعرف على فوائده وأول من استخدمه.

استخدامه

يعود أول استخدامه إلى "أبقراط " عام 500 ق م وقد استخدمه لعلاج الحمى والصداع،ومشاكل الكلى والكبد، والمثانة، فضلا عن أنه استخدمه لعلاج عسر الهضم والالام، الروماتيزم .

طبيعته

البابونج يعرف بأنه “تفاح الأرض “ عند اليونان وقد عرف بهذا الاسم عند اليونان، ذلك لان رائحته تشبه التفاح وأماكن زراعته يزرع بجميع أنحاء العالم ويعد من النباتات المزهرة، من العائلة النجمية، ويعرف ”بنجميه الاعشاب ”لتميزها فى فوائدها الكثيرة من بين النباتات.

القيمة الغذائية

يحتوى عشب "البابونج " على مجموعة من البروتينات والكربوهيدرات، والحديد والماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم ذلك عن القيمة الغذائية له.

التركيب الكيميائي

يحتوى "البابونج " على 120 مكون كيميائي ما بين زيوت عصريه وزهور، اذ أن هذه الزيوت قد تستخدم فى تركيب بعض المواد الكيميائية، المتاحة بالصيدليات مثل اللوتبولس وكامازرولين، وغيرها كما يدخل فى تركيب بعض المواد المضادة للسرطان، فضلا عن أنه يدخل فى تركيب المواد الخاصة بعلاج حدة التوتر والقلق اثناء النوم التي يعاني منها البعض.

فوائده:-

علاج القلق

يحارب القلق والإثارة العصبية لمن يعانون القلق وذلك ما أكدته الكثير من الدراسات، إذ أن تناول جرعة منه لمدة 12 اسبوع ثلاث مرات تساعد على مواجهة القلق والاكتئاب.

تحسين النوم

أكدت الدراسات بأن تناول كبار السن “للبابونج ” قد يساعد على تحسين النوم وعلاج الأرق ذلك لأن تناوله له تأثير مهدئ إذ يسمح للنوم من كبار السن

تحسين عملية الهضم

أجريت التجارب على مجموعة من المرضى الذين يعانون الإسهال المزمن، وبعد تناولهم له تم العلاج لهم بسبب كونه، يدخل فى أحد التركيبات التى تتكون من بذور القهوة مختلطة بالبابونج.

تأثير مهدئ للاعصاب

أكدت الدراسات بأن زيت "البابونج، قد يحتوى على زيوت تساعد التقليل من الالتهابات والجروح فضلا عن أنه بصفة عامة يعزز مناعة الجسم، وحصانته ضد أى عدوى.

البرد

يساعد "البابونج " على تخفيف حدة أعراض البرد، وذلك بتقوية جهاز المناعة، ومحاربة العدوى وتوفير الراحة التى يعقبها الاسترخاء والنوم العميق ومن ثم علاج البرد.

فوائده الأخرى

يستخدم " البابونج " فى علاج القرحة والتئام الجروح وتخفيف التهابات الاحمرار والاكزيما ، بزيوته يدخل فى حماية البشرة من الالتهابات وعلاجها وتخفيف الطفح الجلدي كما يعد بلسم منعم للبشرة.

يعالج الشعر ويقلل من القشرة ويكسب الشعر نعومة، إذ يمنعه من الجفاف كما أنه يدخل في حماية الفم كغسول إذ أنه يعالج التهابات اللثة، فضلا عن انه يقلل من الوزن لكل من يريد وزن مثالي.