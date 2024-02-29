الدوري القطري.. حمدي فتحي أساسيًا مع الوكرة أمام المرخية

أعلن الإسباني خوسيه مورسيا، المدير الفني لفريق الوكرة، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري حمدي فتحي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة المرخية، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري القطري.

يستضيف فريق الوكرة، اليوم الخميس، نظيره المرخية على ملعب استاد الجنوب، إذ تنطلق المباراة في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد حمدي فتحي في التشكيل الأساسي لفريقه أمام المرخية، ليواصل حجز مكانه ضمن تشكيل مورسيا.

وأحرز حمدي فتحي 3 أهداف مع الوكرة في الدوري القطري، كما صنع 3 آخرين، في ظل مشاركته في 11 مباراة حتى الآن.

ويحتل الوكرة، وصافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 28 نقطة، بفارق 4 نقاط عن السد المتصدر، بينما يتذيل المرخية الترتيب وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل الوكرة لمواجهة المرخية

حراسة المرمى: عمير السيد

خط الدفاع: المهدي علي - ساينسبري - مندس - بوصافي

خط الوسط: أحمد عبدالمقصود - حمدي فتحي - جيلسون دالا

وفي الهجوم: أيوب أسال - محمد بن يطو - خالد علي.