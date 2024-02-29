محافظ الإسكندرية الأسبق: صفقة رأس الحكمة رسالة طمأنة للمستثمرين

قال اللواء رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، وأستاذ العلوم السياسية وخبير الإدارة المحلية، إن الدولة استطاعت أن تنهي صفقة رأس الحكمة في وقت حساس ومهم، لأن الدولة كانت في حاجة لضخ سيولة دولارية في البنك المركزي، لمواجهة حجم الإنفاق المطلوب خلال الفترة المقبلة.

وتابع "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصفقة ستؤدي إلى ضخ 35 مليار دولار خلال شهرين في مصر، وهذا الأمر ليس بالأمر الهين، ودليل على أن الدولة استطاعت إقامة علاقات قوية مع الخليج، خاصة مع دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عهد الشيخ زايد الذي وقف بجانب مصر، وامتد هذا الأمر لأولاده.

ولفت إلى أن صفقة رأس الحكمة ترسل رسالة طمأنة للمستثمرين على جدية الدولة في تصحيح مسار الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الدولة تعطي طمأنة للمستثمر على السير بخطوات جيدة في المشروع، لأن هذا سيؤدي إلى إزالة الكثير من الإجراءات البيروقراطية.