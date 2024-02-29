مصطفى بكري: ارتفاع الأسعار يحدث بشكل مستمر دون أي سبب

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن رفع أسعار السلع الاستراتيجية الأساسية أمر يستحق عقابًا أشد من العقوبات التي أقرت في مجلس النواب مؤخرًا، لأن السلع الاستراتيجية قضية أمن قومي، واستغلال الأزمات الموجودة في السلع يمس الحاجة الملحة للشعب المصري المتمثلة في توفر الغذاء.

وتابع "بكري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الأهم من تغليظ العقوبات هو الرقابة على تنفيذ القانون، لأن هناك الكثير من القوانين التي تصدر، ولكن لا تنفذ على أرض الواقع.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار يحدث بشكل مستمر دون أي سبب، فعندما يشاع أن الدولار سيرتفع، ترتفع أسعار كل السلع، وهذا الأمر يؤلم الناس، ويتسبب في الكثير من المشاكل السياسية للسلطة.

وشدد بكري على ضرورة تفعيل جهاز حماية المستهلك، وزيادة موظفيه لكي يكون قادرا على تغطية كافة الأماكن التي قد تشهد استغلالاً لحاجة المواطنين.