هل انتحرت نيرة طالبة العريش؟.. تفاصيل صادمة| شاهد

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي؛ بنبأ انتحار نيرة الطالبة في كلية الطب البيطري بجامعة العريش؛ بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني بنشر صور خاصة التقطت لها خلسة؛ في قضية باتت تعرف إعلاميًا بـ"طالبة العريش".

ووفقًا للتغريدات على موقع "إكس"؛ نشبت مشادة كلامية بين طالبة العريش وزميلة لها ما دفع الأخيرة، المقيمة معها في سكن الطالبات إلى أن تلتقط صورًا للمجني عليها وهي في الحمام، وتم إرسال هذه الصور لصديق الزميلة التي تشاجرت معها وهو زميل لهما بنفس الجامعة.

ليقوم الأخير - وفق المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي- بتهديد الضحية بنشر صورها، إذا لم تعتذر لزميلتها ما دفعها للتوسل إليه حتى لا يفضحها، ولكنه واصل ابتزازه لها بإرسال رسالة على الجروب على شكل تصويت لتوقيت نشر صورة الفتاة علي الجروب، لكنها لم تتحمل هذا الابتزاز ما دفعها إلى الانتحار.

وأفادت مصادر في مستشفى العريش العام، بأن الطالبة نيرة حضرت إلى المستشفى وكانت تعاني من اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، ونبضها ضعيف نتيجة تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية.

وأضافت أنه تم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة في محاولة لإسعافها، لكنها توفيت نتيجة سوء حالتها.