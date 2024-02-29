بتكلفة تقارب الـ 38 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة 15%

أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.

وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.

وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليارجنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه وأضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًامن تاريخ استحقاق المعاش.

و في سياق متصل وجه عوض خالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية علي إقرار حزمة الرعاية الإجتماعية الأخيرة التي تهدف الي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.

يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلًا من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.

اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي