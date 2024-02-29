مهرجان البحرين السينمائي يعلن عن فتح باب المشاركة في دورته الرابعة

أعلنت إدارة "مهرجان البحرين السينمائي" عن فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الرابعة من المهرجان، والتي من المقرر أن تُقام في الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر القادم ضمن فعاليات "المنامة عاصمة الإعلام العربي". ويبدأ تلقي طلبات المشاركة في المسابقة بدءًا من يوم الجمعة الموافق 1 مارس 2024 حتى يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024.

وبينت إدارة المهرجان أنه يمكن لجميع المخرجين/المنتجين المشاركة في المهرجان عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان، الذي سيتيح آلية إلكترونية جديدة لتقديم طلبات المشاركة ومتابعتها فيما بعد.

أما بخصوص شروط المشاركة في مسابقة المهرجان، فإن البابَ مفتوحٌ لجميع المخرجين وصناع الأفلام البحرينيين والعرب، من هواة ومحترفين، وذلك في مختلف الأعمال السينمائية المنتجة بعد الأول من يناير 2023، والتي لم يسبق عرضها سينمائيًا أو تلفزيونيًا أو عبر فضاءات الإنترنت، كما يسمح بالمشاركة بأكثر من فيلم، على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة، ولا يشترط أن يكون الفيلم ناطقًا باللغة العربية، شريطة أن يتضمّن ترجمة عربية، وأن يحمل صانعه جنسية عربية أما الأفلام الناطقة باللغة العربية فيستوجب أن تتضمّن ترجمة باللغة الإنجليزية.

وحول فئات المسابقة أوضحت إدارة مهرجان البحرين السينمائي أن مسابقة المهرجان تضم خمسَ فئاتٍ رئيسة هي: الأفلام البحرينية، الأفلام الروائية القصيرة، الأفلام الوثائقية، وأفلام التحريك، إلى جانب فئة أفلام الطلبة التي تم تدشينها للدورة الرابعة، شريطة أن يقدم الطالب ما يثبت انتسابه الحالي لاحدى الجامعات.

الجدير بالذكر أن مهرجان البحرين السينمائي سجل نجاحاتٍ متتالية عبر دوراته الثلاث الماضية، قدم من خلالها حدثًا سينمائيًا استثنائيًا تبنى المواهب البحرينية الشابة، آخذًا بعين الاعتبار دور السينما كرافد ثقافي، يعزز التبادل الفني والتفاهم بين مختلف البلدان والثقافات.

وقد شهدت الدورة الماضية من المهرجان التي أقيمت برعاية سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير الإعلام تحت شعار "الاحتفاء بفن صناعة الأفلام"، منافسة 117 فيلمًا عربيًا قصيرًا.