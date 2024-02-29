بنت نزلة الفلاحين.. داليا حمدى نموذج مشرف لمحافظة المنيا

استطاعت داليا حمدى، بنت قرية نزلة الفلاحين بمحافظة المنيا، أن تتحدى الصعاب التى واجهتها فى ممارسة الألعاب القتالية خاصة من ناحية الدعم المادى، حيث كانت تقوم بتدبير كل ما يلزم ليمكنها الظهور على الساحة الرياضية المصرية من مال أبيها الخاص حيث كان والدها هو الداعم الأكبر لها ماديا ومعنويا.

قامت داليا بممارسة العديد من الالعاب القتالية، حيث استطاعت الحصول على المركز الأول عالميا فى الكيك بوكس وعلى مستوى الجمهورية حققت المركز الأول فى رياضة الكونغ فو ثلاث سنوات.

وعلى مستوى القارة الإفريقية شاركت البطلة داليا حمدى مع منتخب مصر فى البطولة الأفريقية للمواى تاى ونجحت فى الحصول على الميدالية الفضية بعد ان احتلت المركز الثانى فى البطولة، لتكون بذلك وجهة مشرفة لمحافظة المنيا ولمصر فى البطولة التى اقيمت على أراضي مصرية فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى .

وقالت البطلة داليا حمدى ان التدريبات للبطولة هى الجزء الأصعب فى حياتها اليومية ﻷنه عليها أن تتحمل قساوة التمارين الشاقة والصعبة، بالإضافة إلى إتباع نظام غذائى.

وهو أمر مكلف للغاية خاصة أنها لاتجد الدعم المادى والطبى من وزارة الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، لذلك طالبت داليا الجهات المعنية بتوفير الرعاية الكاملة لها لكى تستطيع السفر خارج مصر والمنافسة على البطولات الدولية وإحراز الألقاب العالمية.