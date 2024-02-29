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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

رسميا.. الأهلي والزمالك يطلبان حكما أجنبيا لنهائي الكأس

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في مصر لقاء القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر والمقرر إقامته بدولة السعودية الشقيقة .
وكان اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قد قرر  في وقت سابق إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري. 
ولكن تحدث مسؤولو الفريقين مع اتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام أجنبي. 
ووافق مسؤولو اتحاد الكرة على طلب الناديين . 
وخاطب اتحاد الكرة عدة اتحادات أوروبية لاستقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك. 
وبات القرار النهائي إسناد مباراة القمة إلى طاقم حكام أجنبي وليس مصرى.

الاهلي والزمالك نهائي الكأس