400 منفذ ثابت ومتحرك بأسعار مخفضة تصل لـ30 % بالجيزة

ناقش اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اجتماعه مع المجلس التنفيذي، اليوم الخميس، توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد محافظ الجيزة أن الدولة تنتهج العديد من الخطط للتخفيف على المواطنين منها حزم الحماية الإجتماعية إلى جانب تكاتف جهود كافه الأجهزة ممثلة فى القوات المسلحة ووزارات الداخلية والزراعة والتموين بالتعاون مع المحافظة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسب تتراوح مابين 25 : 30 % عن السوق من خلال 400 منفذ ثابت ومتحرك يتبع مختلف الجهات المساهمة للوصول إلى مختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم إنشاء ٤ معارض رئيسية لـــ " أهلاً رمضان " حتي الآن بعدد من الأحياء منها: "العمرانية والطالبية ومراكز البدرشين والحوامدية"، وذلك لتوفير كافة السلع للمواطنين بصورة دائمة وبأسعار مناسبة و جاري الاستعداد لافتتاح معرض اهلا رمضان بحي امبابة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.