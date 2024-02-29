صحيفة عبرية: إسرائيل تستولي على 650 فدانا من أراضي الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صادرت نحو 2640 دونما أو 650 فدانا من الأراضي في الضفة الغربية شرق القدس المحتلة، معلنة أنها أراضي دولة.

وأشارت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إلى أنه قد تم تحديد الأرض في السابق على أنها “أرض مسح” حيث تقوم الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الاحتلال بتقييم ما إذا كانت الأرض مزروعة أو تستخدم للرعي أم لا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيمكن إعلانها أراضي دولة.

وكانت الأرض المعنية في السابق ضمن الحدود البلدية لبلدتي أبو ديس والعيزرية الفلسطينيتين، رغم أنها لم تكن مسجلة كأراضي خاصة.

ونوهت الصحيفة العبرية، إلى أن أي شخص يسعى للمطالبة بملكية الأرض لديه الآن 45 يومًا للقيام بذلك في محكمة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وتقول منظمة السلام الآن، التي تشن حملات ضد المستوطنات، إن الإعلان عن هذه الأراضي كأراضي دولة قد يكون جزءًا من خطط لدفع خطة E1 المثيرة للجدل للغاية لتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم بشكل كبير.