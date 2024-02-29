ياسمينا العبد تشارك في الفيلم العالمي "In Bloom" عن تمكين المرأة

شاركت الفنانة ياسمينا العبد في المبادرة العالمية لتقديم مجموعة من الأفلام القصيرة المختارة تحت عنوان " In Bloom" التي تركز على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين والتي تم اطلاقها تزامناً مع احتفالات شهر المرأة وقبيل اليوم العالمي للمرأة.

تتناول مجموعة الأفلام القصيرة، التي أخرجتها مخرجات أفلام ناشئات من نيجيريا وكينيا والهند والولايات المتحدة والبرازيل، مجموعة من القضايا بما في ذلك فقر الدورة الشهرية وزواج الأطفال والعنف القائم على النوع الاجتماعي والوصم الذاتي لفيروس نقص المناعة البشرية وتنظيم الأسرة والتمكين الاقتصادي للمرأة. وذلك بمبادرة من مؤسسة MTV Staying Alive وParamount Global ومؤسسة Bill and Melinda Gates.

وتقدم ياسمينا العبد دور " فاي" بفيلم بعنوان "Period" من تأليف وإخراج نيكول تيني (الولايات المتحدة) والذي يدور حول فاي التي تعاني هي والعديد من زميلاتها في المدرسة من نقص الخدمات وعدم تمكنها من شراء منتجات الدورة الشهرية، لذلك تنطلق في حملة للحصول عليها مجاناً.

من المقرر أن يتم عرض مجموعة الأفلام القصيرة لأول مرة على قناة Paramount+ في الأول من مارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وأستراليا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والنمسا. واليابان وكوريا الجنوبية. وفي نفس اليوم، سيتم أيضًا عرض فيلم "In Bloom" لأول مرة على Pluto TV عالميًا، وسيتم طرحه عبر قنوات MTV الدولية قبل عرضه لأول مرة في 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة، على BET في أفريقيا.

ومن ناحية آخري تنتظر الفنانة ياسمينا العبد عرض عملين خلال الفترة القادمة مسلسل (مسار إجباري) في موسم رمضان ٢٠٢٤ ومسلسل (البحث عن علا) الجزء الثاني.

وتقوم ياسمينا في مسلسل (مسار إجباري) بدور فرح الأخت الصغيرة لعصام عمر والتي سينكشف طبيعة علاقتها بأحمد داش خلال الأحداث.

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج نادين خان

كما تعود لتقديم دور زينة في الجزء الثاني من مسلسل (البحث عن علا) والتي ستساعد هند صبري خلال الأحداث في الترويج لمشروعها Second Chance على السوشيال ميديا.

يضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، ياسمينا العبد، سوسن بدر، ظافر العابدين، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

يذكر أن أحدث أعمال ياسمينا مشاركتها في فيلم سكر، الذي عرض في شهر ديسمبر الماضي، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، معتز هشام، وهو من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج تامر مهدي.