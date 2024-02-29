ختام فعاليات الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، ختام منافسات الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم، والتي اقيمت في الفترة من 25 إلى 29 فبراير 2024 تحت رعاية الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور عمرو عزت سلامة امين عام اتحاد الجامعات العربية والدكتور اشرف موسى مدير البطولة

وأسفرت منافسات البطولة عن فوز فريق جامعة بنها بكأس البطولة بعد تغلبه على فريق جامعة حلوان بخمسة أهداف مقابل ثلاثة اهداف وجاء فريق جامعة المنيا في المركز الثالث بعد فوزه على فريق جامعة جنوب الوادي بستة اهداف مقابل خمسة اهداف لجامعة جنوب الوادي.

وفي نهاية حفل الختام قام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بتسليم جوائز البطولة للفرق الثلاثة الأولى وهي جامعة بنها صاحبة المركز الاول وجامعة حلوان صاحبة المركز الثاني وجامعة المنيا صاحبة المركز الثالث، كما حصل اللاعب محمود رشاد من جامعة حلوان على كأس أفضل لاعب في البطولة بينما حصل الطالب علي عبد الله رامي من جامعة بنها على كأس أفضل حارس مرمى والطالب اسلام فتحي من جامعة بنها على كأس هداف البطولة.