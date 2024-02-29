جيش الاحتلال الإسرائيلي يسحب لواء المظليين من خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، سحب لواء المظليين من قطاع غزة، واستبدله بقوات أخرى في المنطقة بعد ثلاثة أشهر من القتال في خان يونس جنوب القطاع.

وقال قائد الفرقة 98 في جيش الاحتلال العميد الجنرال دان جولدفوس خلال حفل هذا الصباح، "لم ننته بعد من الحرب وواجباتنا، مستمرون في تفكيك حماس وتدمير أنظمتها فوق وتحت الأرض وضربها وهزيمتها"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وسيحل لواء بيسلاماخ – مدرسة مهن سلاح المشاة وقادة الفرق التابعة للجيش الإسرائيلي – محل لواء المظليين في خان يونس.

وسيقرر الجيش الإسرائيلي في الأيام المقبلة المكان الذي سيتم إرسال لواء المظليين إليه بعد ذلك.