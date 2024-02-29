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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

برلمانى : اهتمام السيسى بأصحاب القدرات الخاصة يتسم بالرشد والوعي

النائب طه الناظر
النائب طه الناظر عضو مجلس النواب
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أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ان حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الاحتفال بالنسخة الخامسة في قادرون باختلاف والاحتفاء بهم، يعكس مدى حرص الرئيس واهتمام  الدولة المصرية بهذه الفئة والحفاظ على حقوقها.

وأضاف "الناظر" فى تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماما كبير لذوي القدرات الخاصة ويسلط الضوء عليهم دائما وآخرها ال 10 مليار الذى وجه بها الرئيس وفى كل المؤتمرات التى يشارك فيها السيد الرئيس يؤكد أن قادرون باختلاف ليهم دور كبير وليهم حقوق علينا زى مالينا حقوق وهم أولى  حيث ان كلمة الرئيس السيسي جاءت لتأكيد على مكانة ذوي الهمم الكبيرة في المجتمع.

وثمن عضو مجلس النواب تأكيد الرئيس خلال كلمته على دعم مصر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ومعاناتهم جراء  القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأكد أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية يتسم بالرشد والوعى ثابت ولن يتغير والمواقف خير دليل.

مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الاحتفال بالنسخة الخامسة في قادرون باختلاف