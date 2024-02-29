القبض على عاطل لحيازته عملات أجنبية مقلدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى حيازة العملات الأجنبية المقلدة بقصد ترويجها على المواطنين.

تم استهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية" مقلدة - مبالغ مالية "صحيحة" "عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى – 7 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة – 17 أكلاشيه بأسماء شركات تجارية وهمية).

وأقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وكذا بممارسته نشاط إجرامياً تمثل فى تسفير الشباب للخارج بموجب دعوات زيارة تجارية وهمية تفيد "على خلاف الحقيقة" بأنهم أصحاب شركات تجارية وهمية للسفر لحضور مؤتمرات ومعارض دولية تجارية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.