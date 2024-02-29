رامي ربيعة: الأهلي اعتاد على الفوز وهدفنا التتويج بدوري أبطال أفريقيا

أكد رامي ربيعة، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني المقرر لها مساء غد في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: لا يوجد مباراة تحصيل حاصل في الأهلي الفريق اعتاد على التعامل بجدية في جميع المباريات والجميع يقيم أداء الفريق حتى في المباريات الودية.

وتابع: أمامنا مباراة صعبة غدا أمام يانج أفريكانز، وهدفنا تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وشدد رامي ربيعة على أن لاعبي الأهلي على تواصل دائم قبل المباريات الرسمية، وهناك اجتماعات وحديث مستمر بينهم للتأكيد على أهمية كل مباراة يخوضها الفريق موضحا أن هناك مسئولية مشتركة بين الجميع والكل يعلم مدى أهمية مباراة الغد.

وأوضح رامي ربيعة، أن الأهلي ينافس على بطولة يحتاج إلى التركيز الشديد وعدم النظر إلى أي حسابات اخرى سوى تحقيق الفوز.

واختتم رامي ربيعة تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي هدفه الأساسي هو تحقيق الفوز غدا والحصول على الثلاث نقاط.