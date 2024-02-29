بمشاركة 39 حدة صحية.. انتهاء فعاليات تدريب المرحلة الثانية من برنامج ركن المشورة للأطفال بالدقهلية

اختتمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، فعاليات تدريب المرحلة الثانية من برنامج ركن المشورة للأطفال CCD فى 13 إدارة صحية بواقع 39 وحدة على مستوى المحافظة.



وأكد الدكتور تامر الطنبولى، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية، أنه جرى تدريب 80 ممرضة بالوحدات المذكورة، 40 عضواً من فريق الاشراف بالإدارات بالإضافة إلى 15 عضو اً من مركز معلومات الإدارات المذكورة

وأضاف الطنبولى، أنه سيتم تفعيل العمل بركن المشورة في الـ39 منشأة بداية من أول مارس 2024 على أن يجرى تنفيذه في باقي وحدات محافظة الدقهلية تباعا خلال الفترة القادمة.

جدير بالذكر أن ركن المشورة بتقديم المشورة للأسر حول الرعاية من أجل تطور ونمو الطفل ومن خلاله يتم تحديد التفاعل بين الطفل ومقدم الرعاية بشكل مباشر، وتقوية العلاقة بين الطفل ومن يعتني به و يحرص علي تنمية وتطور مهاراته.