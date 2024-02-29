بالفيديو.. تقرير يكشف عن الدور المصري لحقن دماء الشعب السوداني

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «منذ اندلاع الأزمة.. مصر تسخر مؤسساتها لحقن دماء الشعب السوداني»، تبرز فيه دور مصر وموقفها تجاه الأزمة السودانية.

أفاد التقرير، بأنه منذ اندلاع الأزمة الحالية في السودان في الخامس عشر من أبريل الماضي، سخرت مصر مؤسساتها المعنية كافة لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، مشيرًا إلى أن التحركات المصرية استندت إلى ثوابت رئيسية تمثلت في استقرار ووحدة السودان.

وأضاف، أن تحركات مصر كانت بحلول سودانية خالصة بعيدًا عن التدخل الخارجي، وذلك بهدف حماية خيارات الشعب الشقيق بعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتقديم كل الحلول الممكنة له في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشار، إلى أن الدولة المصرية لم تتوانى وفي مقدمتها الرئاسة عن إجراء اتصالات مكثفة مع دول الجوار ودول العالم أجمع ومنظماتها لاحتواء الأزمة في السودان و رأب الصراع بين كافة الأطراف وعملت في سبيل ذلك على العديد من المبادرات التي تهدف إلى حل الصراع القائم.