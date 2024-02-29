بنسبة خصم 20%.. أثاث دمياط تشارك في معرض القاهرة الدولي

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء شريف المواردى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات واللواء خالد عبد العال معرض القاهرة الدولى EECA EXPO 2024 ، المُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر .

هذا وقد جاء المعرض بحضور محمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط ، فيما وقد تفقدت الدكتورة منال عوض المعرض وذلك بمرافقة رئيس هيئة المعارض ومحافظ القاهرة ، حيث شارك به عدد من الجهات المجالس التصديرية والغرف التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويتضمن منتجات متنوعة من الأجهزة الكهربائية والالكترونية والسجاد والمفروشات والملابس والأدوات المنزلية والمواد الغذائية والصناعات اليدوية والجلود ، هذا إلى جانب مشاركة الغرفة التجاريه بمحافظة دمياط بجناح داخل المعرض ، بمنتجات الأثاث الدمياطي وذلك فى إطار الاتفاق المبرم بين المحافظة وهيئة المعارض لاتاحة الفرصة للصناع بالمحافظة للمشاركة فى هذا المعرض الها ، حيث تفقدت " المحافظ " جناح الغرفة وتواصلت مع الصناع واطلعت على المعروضات التى تنوعت بين أثاث مودرن وكلاسيك وما يقدمونه من عروض بتخفيضات على المنتجات بنسبة تصل إلى ٢٠% ، هذا إلى جانب مشاركة شركة فاليو للتمويل الاستهلاكي لتقديم خدمات التمويل للعملاء للشراء بالتقسيط على ١٢ شهر بدون فوائد خلال فترة المعرض وفقًا للبروتوكول المبرم بين الغرفة التجارية والشركة.

فيما وقد وجهت " الدكتورة منال عوض " الشكر إلى هيئة المعارض على إتاحة الفرصة للصناع بالمحافظة على هذه المشاركة القوية لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط بما يساهم فى دعم الجهود المبذولة لتطوير والنهوض بهذه الصناعة الوطنية ، كما اعربت عن تطلعها الى العمل نحو المزيد من أُطر التعاون لمواكبة إستراتيجية الدولة نحو التطوير وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية..

ويشار إلى أن معرض القاهرة الدولى يقام على مساحة ١٦ الف متر مربع ويحظى بمشاركات دولية ومحلية وذلك بما يقرب من ٢٠٠ شركة ، كما تم اختيار دولة ليبيا كضيف شرف للمعرض هذا العام ، ويشهد إطلاق مبادرة " مصنع من كل بيت" من قبل حزب حماة الوطن بهدف دعم الأسرة المصرية وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تسويق المنتجات بالمعارض الدولية ، وأيضًا تشجيع الحرف اليدوية ودعم المرأة المعيلة ، علاوة على مشاركة وزراة الإنتاج الحربى وشركة امان التابعة لوزارة الداخلية لتقديم السلع الغذائية والاساسية، هذا إلى جانب مشاركة بنك مصر لتقديم خدمات بنكية وائتمانية ، وتحظى المعروضات بتخفيضات هائلة