مؤتمر علمى يناقش التغذية عبر مراحل العمر

نظمت المؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية السابق، واستشاري الأطفال والتغذية العلاجية ، مؤتمرها الأول اليوم الخميس ، تحت عنوان "قمة التغذية المصرية 2024:التغذية عبر مراحل العمر" ،وذلك بحضور ممثلين عن مختلف روابط أطباء التغذية العلاجية من مختلف محافظات مصر وعدد كبير من الأساتذة والقامات العلمية لطرح آرائهم في عدد من الموضوعات الشائكة والمدارس المختلفة في التعامل مع العلاج التغذوي لبعض الأمراض المزمنة أو الحالات الطارئة.

يهتم المؤتمر بعرض المستجدات في كل التخصصات نتيجة التحديث المستمر للبروتوكولات.

من جانبها قالت الدكتورة جيهان فؤاد، إن التغذية السليمة للفرد عبر مراحل العمر المختلفة تؤثر على حياته بشكل عام، فهي تضمن التحصيل المرتفع للطلاب وتضمن للمرأة تأدية عملها بشكل جيد، على النقيض تماما فالأفراد الذين يعانون من سوء التغذية هم أقل حظًا فى التعليم والحصول على الوظائف.

وأضافت أستاذ التغذية ، أن المؤتمر يناقش موضوعات متنوعة تخص التغذية عبر مراحل العمر المختلفة، ويقدم المؤتمر أحدث التوصيات الطبية لمقدمي الرعاية الصحية، وذلك للوصول الي للممارسات الصحيحة في التعامل مع الحالات التي تعاني من سوء التغذية، ويتم خلال المؤتمر تنظيم خمس ورش عمل متخصصة بالتوازي؛ ليستفيد المهتمون بالتخصصات الدقيقة مثل: تغذية الرياضين، تغذية مرضى السرطان، تغذية مرضى السكري في شهر رمضان، صعوبات تغذية وحلول لمشكلات التغذية خلال فترة الرضاعة الطبيعية.

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