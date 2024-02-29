يوم الشهيد| حتى لا ننسى.. البطل شريف عمر «شهيد النخوة»

في ذكرى عيد ميلاد الشهيد شريف محمد عمر، البطل المُلقب بـ"شهيد النخوة"، وبالتزامن مع اقتراب الاحتفال بـ"يوم الشهيد" في 9 مار س، نتذكر الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن ولن ينساهم التاريخ، حيث تحتفل مصر سنويا بعيدهم تخليدًا لذكراهم وإبرازا" لدورهم البطولي في الحروب.

وضحي البطل الشهيد شريف محمد عمر بحياته دفاعا عن مصر، حيث انفجرت فيه عبوة ناسفة، زرعها التكفيريين فى مكان المداهمة التى كان يتواجد فيها، وبمنتهي الشجاعة والرجولة رفض البطل التعامل بالسلاح مع سيدتين تواجدوا بمكان قريب من مكان المداهمة، ولكن كان جزاء معروفه أن أرشدت تلك السيدتين التكفيريين على مكان تواجده وكانوا سببا في استشهاده.

وأحب البطل الشهيد شريف محمد عمر مصر بتفاني، ويعد قدوه لكل مصرى مخلص ووفى، وحاول التكفيرين التمثيل بجثمانه، ولكن أُحبطت محاولاتهم فأوقفهم استبسال زملاءه ومنهم المقاتل محمد الجارحى والمقاتل عمر عابد .

وأطلق عليه شهيد النخوة ، حيث إنه أحب مصر بطريقته ففدى بلاده علي حساب حياته، وحارب طيور الظلام والتطرف الي أن استشهد .

وتحتفل مصر في يوم 9 مارس سنويا بيوم الشهيد للتأكيد على فكرة التضحية بالروح من أجل الكرامة والوطن والعطاء دون مقابل حيث يحتفل بالشهداء تخليدا للتضحية وقيمتها النبيلة التي قدموها لبلادهم، ويتم تكريم أسر الشهداء في هذا اليوم من قبل رئيس الجمهورية تأكيد على تخليد ذكراهم ودورهم البطولي والتضحية بدمائهم، وينيب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة لوضع إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة.

ويوم الشهيد هو ذكرى استشهاد واحد من أشهر العسكريين وأول قائد عسكري مصري شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وهو الفريق أول عبدالمنعم رياض حيث استشهد في 9 مارس عام 1969 على يد العدو الصهيوني بعدما خاض معركة بطولية وأصبح هذا اليوم "عيد للشهداء المصريين".