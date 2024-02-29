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الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

خلل قيادة.. الاستعلام عن صحة 8 أشخاص أصيبوا في انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

ارشيفية
ارشيفية
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كلفت جهات التحقيق بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ8 اشخاص اصيبوا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمنشأة القناطر، تمهيدًا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة المتسببة فى الحادث للتحقيق، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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