حي العمرانية ينظم فعاليات "لا للتنمر ولا للعنف" لطلاب المدارس

نظم حي العمرانية برئاسة اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية، فعاليات " لا للتنمر ولا للعنف" لتوعية طلاب مدرسة اللولي بشارع الدكتور بأضرار التنمر والسلوكيات الصحيحة التي يجب اتباعها وذلك بالمرور على المدارس من خلال لجان توعوية وتثقيفية تضم مختصين من مديريتي التربية والتعليم والأوقاف ووحدات الأمومة والطفولة والسكان. واستفادة 88 طالب وطالبة حيث أوضح محافظ الجيزة، أن الهدف من الحملة هو ترقية السلوك الإنساني للتلاميذ والطلاب بالمراحل التعليمية لخطورة مشكلة التنمر وآثارها النفسية والمجتمعية الخطيرة.

حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن تلك الفعاليات تأتي ضمن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان التي من محاورها الأساسية تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان بهدف تعزيز الشعور بالانتماء موجها بضرورة تكثيف حملات التوعية لكافة فئات الطلاب حرصا على سلامتهم وصحتهم وللتعرف على جهود الدولة في الارتقاء بخدمات المواطنين في مختلف المجالات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى تنظيم عدد من المحاضرات من جانب المختصين وذلك لشرح مفهوم التنمر وأسبابه ومكافحته للقضاء على تلك المشكلة بشكل نهائي .







