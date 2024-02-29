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الخميس 29 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

إعلان حظر التجول في تشاد بعد هجوم مقر المخابرات

أزمة في تشاد
أزمة في تشاد
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أعلنت حكومة تشاد اليوم الخميس حظر التجول لحماية السكان، بعد الهجمات التي طالت مقر المخابرات وأعلنت السلطات القبض على الجناة ومطاردة بعضهم أمس الأربعاء.

وأكد سفير تشاد لدى روسيا آدم بشير محمود، أن سلطات تشاد فرضت حظر التجول لحماية السكان، بحسب تصريحاته لوكالة سبوتنيك الروسية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام بسماع دوي إطلاق نار كثيف في العاصمة التشادية نجامينا واقتحمت القوات الحكومية مقر حزب المعارضة وكانت مجموعة من الجنود متوجهة إلى القصر الرئاسي في نجامينا وكانت تحاول السيطرة عليه.

وقال محمود إن "الحكومة أعلنت حظر التجول في نجامينا لحماية السكان"، مضيفا أن الوضع في تشاد ليس انقلابا، وكل شيء تحت السيطرة حاليا.

وذكرت وكالة تشاد وان للأنباء أمس الأربعاء أن زعيم الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض في تشاد وابن عم الرئيس الانتقالي للبلاد يايا ديلو توفي.

وأعلنت الحكومة في تشاد أمس الأربعاء، أنه تم التصدي لهجوم استهدف مقر المخابرات، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في مقتل عدة أشخاص، دون تقديم حصيلة بالإعداد.

حظر التجول في تشاد الهجوم على مقر المخابرات مقر المخابرات في نجامينا