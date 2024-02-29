محافظا القاهرة ودمياط يفتتحان الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولى

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط الدورة ٥٦ لمعرض القاهرة الدولى والذى يقام فى الفترة من ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، حتى ٩ مارس ٢٠٢٤ بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر .

ويستضيف المعرض دولة ليبيا الشقيقة كضيف شرف هذا العام بعد انقطاع أكثر من ١١ عامًا، كما تشارك دولة الكويت الشقيقة بجناح لها .

وأكد محافظ القاهرة أن معرض القاهرة الدولي يعد أحد أهم المعارض التجارية التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، وأنه حقق على مدار دوراته الـ ٥٥ نجاحات كبيرة وساهم في زيادة الفرص الاستثمارية والتعاقدات التجارية بين مجتمع الاعمال المصري والعالمي.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض يسهم في التعرف على مستحدثات المجالات الصناعية وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيات المتطورة والتقنيات الحديثة وفتح أسواق جديدة للتصدير وعقد الصفقات التجارية، لافتًا إلى أن المعرض يلعب دورًا كبيرًا في زيادة التنسيق والتكامل التجاري بين مصر وكافة الدول المشاركة.

ويعد معرض القاهرة الدولى حدث تجارى متعدد القطاعات يسهم فى تحقيق المنافسة بين الشركات المختلفة لرفع جودة المنتج المحلى ويشارك فى المعرض المقام على أكثر من ١٦ ألف متر ٢٠٠ عارضًا من كبرى الشركات المتخصصة فى انتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، و المفروشات، والملابس الجاهزة، والصناعات اليدوية والحرفية، بالاضافة إلى منتجات السجاد والموكيت والأثاث والصناعات الغذائية.

كما تتزامن فعاليات المعرض هذا العام مع شهر رمضان المعظم حيث يتم عرض كافة السلع والمنتجات بتخفيضات تلبى احتياجات كافة الفئات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

وتشارك محافظة القاهرة فى المعرض بعدد كبير من أصحاب الحرف، وصغار الصناع، وشباب الخريجين .

ورافق المحافظ فى جولته بأجنحة المعرض المختلفة اللواء شريف المواردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.