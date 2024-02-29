مولدوفا تمدد الحماية المؤقتة للاجئين الأوكرانيين لمدة عام

قررت الحكومة المولدوفية تمديد توفير الحماية المؤقتة للنازحين من أوكرانيا لمدة عام آخر - حتى 1 مارس 2025.

وأوضحت الهيئة العامة للهجرة في مولدوفا جاء في بيان: "النازحون من أوكرانيا، الذين حصلوا على الحماية المؤقتة قبل 1 مارس 2024، سيتم تمديد وثائق هويتهم تلقائيًا حتى 1 مارس 2025، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب المفتشية العامة للهجرة"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت أن القرار هو دليل على تضامن مولدوفا مع أوكرانيا والشعب الأوكراني، وتم ذلك وفقًا لقرار مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي مدد اللجوء المؤقت للأوكرانيين حتى مارس 2025.

ومددت الحكومة الليتوانية في وقت سابق الحماية المؤقتة للأوكرانيين لمدة عام - حتى مارس 2025 كما مددت الفترة التي لن يُطلب خلالها من اللاجئين من أوكرانيا معرفة اللغة الليتوانية للعمل.